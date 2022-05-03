Депутат парламента Монголии проведет мирную демонстрацию «Не внесете изменений – распустись!»

Т. Доржханд

CentralAsia (MNG) - Депутат парламента Монголии Т. Доржханд заявил, что больше не будет участвовать в парламентской деятельности.

Он сказал: «В прошлую пятницу парламент провел закрытое заседание, чтобы защитить своих членов, связанных с Банком развития. Кто может доверять такому парламенту? Очень безответственно обсуждать вопрос членов тайно и защищать его. Таким образом, я заявляю, что не буду участвовать в дальнейшей парламентской деятельности».

Он также заявил, что начнет свой протест с площади Сухэ-Батора, а не из здания парламента.

В связи с этим депутат Т.Доржханд в 12:00 четверга, 5 мая, на площади Сухэ-Батора начнет мирную демонстрацию «Не внесете изменений – распустись!». Он сказал, что мирная демонстрация будет продолжаться до тех пор, пока не будут внесены поправки в конституцию и изменена избирательная система.

Правоохранительные органы внесли в парламент предложение о приостановлении полномочий четырех депутатов Великого Государственного Хурала.

На основании предложения Агентства по борьбе с коррупцией Генеральная прокуратура внесла предложение о приостановлении полномочий четырех депутатов парламента Н.Алтанхуяг, Г.Амартувшин, Ё.Баатарбилэг и Х.Ганхуяг.

Бывший исполнительный директор Банка развития Г.Амартувшин, злоупотребляя своими полномочиями, дал крупную ссуду аффилированным с Х.Ганхуягом компаниям и был обвинен в «развращении и предоставлении преимущества другим».

Что касается депутата Н.Алтанхуяга, то, будучи премьер-министром в 2012-2014 гг., он растратил кредит в размере 1,8 трлн тугриков, выданный Банком развития, и обесценил фонды облигаций. И Хотол Цемент и Дарханский металлургический завод, аффилированные с Д.Эрдэнэбилэгом, влиятельным акционером Банка торговли и развития, были привлечены к ответственности на том основании, что Алтанхуяг использовал свою власть и положение для получения кредита от Банка развития.

Депутат Ё.Баатарбилэг был фигурантом дела о предполагаемом взяточничестве. Ему было предъявлено обвинение в получении крупной взятки от Ц. Баатарбилэг, директора НВЦ, который после получения кредита от Банка Развития стал неплатежеспособным заемщиком.

Закон о Великом Государственном Хурале предусматривает, что предложение о приостановлении полномочий депутата должно быть рассмотрено в течение пяти рабочих дней.Однако ВГХ не удовлетворил предложение о приостановлении полномочий вышеупомянутых четырех депутатов парламента.

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