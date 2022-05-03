Правительство Монголии будет уделять особое внимание туристической сфере в ближайшие два года

CentralAsia (MNG) - 30 апреля премьер-министр Л.Оюун-Эрдэнэ провел встречу с представителями более 120 компаний, осуществляющих деятельность в сфере туризма и гостеприимства.

Ранее премьер-министр провел совещание с представителями туристического сектора в феврале 2021 года. Спустя год — 14 февраля 2022 года, также состоялось обсуждение политики на тему «Новая политика возрождения - туризм» после объявления об открытии границы страны для туристов и гостей из-за рубежа.

В начале встречи премьер-министр Л.Оюун-Эрдэнэ подчеркнул, что экономика страны переживает непростые времена, поскольку вызовы стоят не только внутри страны, но и в мире, и выразила, что правительство будет уделять особое внимание сектор туризма в рамках мероприятий по устранению факторов, сдерживающих развитие страны. Затем он проинформировал участников о работах, проводимых правительством в секторе, а также о текущем состоянии ситуации, стоящих перед ними проблемах и перспективах.

Представители отметили, что в связи с остановкой операций в течение последних двух лет сектору стало крайне необходимо получить поддержку со стороны правительства.

В 2019 году сектор получил доход в размере 1,6 трлн тугриков ($ 520 млн), создав денежный поток в размере 7,2 процента ВВП страны. Из-за приостановки деятельности доходы туристического сектора во всем мире за последние два года сократились более чем на 70 процентов. Поскольку только совсем недавно стали проявляться признаки оздоровления, состоялось обстоятельное обсуждение результатов предыдущих встреч, а также вопросов, которые могут быть решены в ближайшем будущем.

Участники проинформировали премьер-министра о различных проблемах, вызывающих затруднения в работе, таких как приостановка банковских счетов из-за неуплаты налога на недвижимое имущество и другие, а также о необходимости отсрочки уплаты взносов социального страхования, накопившихся в 2020 и 2021 гг. Они также выдвинули просьбы и предложения, которые включали принятие соответствующих мер по снижению цен на билеты на рейсы, выполняемые национальным авиаперевозчиком во Франкфурт, и решение некоторых вопросов, возникающих при взаимодействии с общественными организациями, отвечающими за налоги, социальное страхование, а также контроль и проверки.

В завершение встречи премьер-министр Л.Оюун-Эрдэнэ сообщил, что с этой недели обсуждения, проходящие в течение первого часа всех заседаний Кабмина, будут сосредоточены на недопущении подорожания и дефицита основных товаров, а также на вопросах, касающихся сектор туризма.

Отметив, что деятельность сектора затрагивает многие вопросы, он подчеркнул, что правительство приложит все свои усилия для ускорения восстановления сектора в ближайшие два года.

По его словам, такие вопросы, как приостановка действия банковских счетов из-за неуплаты налога, а также увеличение количества рейсов и снижение цен на билеты, будут решены MIAT Mongolian Airlines.

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