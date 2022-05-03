Хаяси Ёсимаса посадил дерево возле аэропорта Чингисхан

Халтар Лувсан и Хаяси Ёсимаса

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса находился с официальным визитом в Монголии с 30 апреля по 2 мая 2022 года.

Министр дорожного и транспортного развития Л.Халтар, Хаяси Ёсимаса, министр иностранных дел Японии, Монголии, государственный секретарь МИД Монголии Н.Анхбаяр посадили дерево в новом международном аэропорту Чингисхан, построенного за счет льготного кредита правительства Японии в ознаменование 50-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Японией.

Министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса стал первым высокопоставленным японским чиновником, посетившим аэропорт с момента его открытия.

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