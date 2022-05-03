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ГОК Эрдэнэт будет сотрудничать со шведской компанией, производящей автоматизированное оборудование для рассады
Содбаатар Янгуг и Торстен Карлссон
Содбаатар Янгуг и Торстен Карлссон

CentralAsia (MNG) -  В рамках национального движения «Миллиар деревьев», инициированного президентом Монголии, глава администрации президента Я. Содбаатар посетил Королевство Швеция.

В ходе этого мероприятия Erdenet Mining Corporation и шведская BCC (BCC AB) и Sadkora Forestry подписали Меморандум о взаимопонимании. Меморандум о взаимопонимании подписали Х. Бадамсурэн, генеральный директор Erdenet Mining Corporation, Торстен Карлссон, генеральный директор BCC, и Нильс Вааргарден, директор Sadcora Forestry.

Erdenet Mining Corporation пообещала посадить и вырастить 100 миллионов деревьев в рамках национального движения «Миллиар деревьев».

Шведская компания BCC производит промышленное оборудование, в том числе автоматизацию для обработки семян, шишек и рассады.

С подписанием трехстороннего Меморандума о взаимопонимании, Erdenet Mining Corporation начала сотрудничество по внедрению автоматизированной технологии выращивания саженцев производства BCC в Монголии. Реализовать проект будет ООО Sadkora Forestry.

После подписания Меморандума о взаимопонимании Торстен Карлссон, генеральный директор BCC, заявил, что правительство, частный сектор и горнодобывающие компании работают вместе, чтобы успешно реализовать национальное движение «Миллиар деревьев», объявленное президентом Монголии в Организации Объединенных Наций. «Сегодня мы рады подписать Меморандум о взаимопонимании с горнорудной корпорацией «Эрдэнэт» и исполнителем проекта», — сказал он.

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