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Вышел клип на песню «Спасибо, я люблю Вас» для врачей Монголии

CentralAsia (MNG) -  За последние два года правительство Монголии, службы экстренной помощи, полиция и сектор здравоохранения в целом работали вместе, чтобы защитить здоровье своих граждан и преодолеть пандемию Covid-19.

В частности, 12 431 врач и 13 112 медицинских сестер из 4 575 учреждений здравоохранения по всей стране сыграли значительную роль в иммунизации населения, лечении больных и преодолении пандемии.

Монгольский национальный кардиоваскулярный центр запускает проект «Спасибо, я люблю Вас», который объединяет искреннюю благодарность всех людей врачам и медработникам, работавшим на Красной линии и преодолевшим тяжелую работу своими физическими и умственными способностями.

Монгольский национальный сердечно-сосудистый центр и UBS TV совместно создали видеоклип на песню «Спасибо, я люблю Вас», который объединяет искреннюю благодарность народа Монголии. Спасибо работникам сферы здравоохранения Монголии, которые дорожат своей священной присягой перед государством как законом для всех.

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