Монголия находится на одном уровне с развитыми странами по развитию сектора IT и связи, — Тацуя Хамада

Тацуя Хамада

CentralAsia (MNG) - После недавнего завершения своего шестилетнего срока председатель совета директоров Mobicom Corporation LLC Тацуя Хамада вскоре вернется на родину. Живя в Монголии и работая директором компании в течение последних шести лет, он тесно общался с самой страной и ее людьми. В знак признания его вклада в развитие сектора связи и социально-экономического развития страны, г-н Тацуя Хамада был награжден орденом Полярной звезды, высшей государственной наградой Монголии в мае 2021 года. Он также был назначен посланником по туризму Монголии и в марте прошлого года вручил сертификат посланника министром окружающей среды и туризма Б. Бат-Эрдэнэ.

- Поздравляем вас с назначением на пост посланника по туризму Монголии. Каковы были ваши первые впечатления, когда вы впервые приехали в Монголию?

- Впервые я приехал в Монголию шесть лет назад. В то время у меня в голове возник образ, часто встречающийся в книгах по фотографии о путешествиях: маленький мальчик с румяными щеками стоит перед своими коровами, овцами и лошадьми. Однако в тот момент, когда я вышел из самолета, я был очень потрясен, обнаружив, что город Улан-Батор полностью отличается от того, что я ожидал. Это был большой современный город с множеством высоких зданий. Хотя я действительно смотрел на страну с точки зрения бизнес-сектора, я достаточно четко помню тот момент, когда узнал о значительном развитии в то время горнодобывающего бизнеса, сектора связи и информационных технологий.

- Вы проработали в сфере связи нашей страны шесть лет, что не так уж и мало. Каким вы видите развитие отрасли в Монголии? Не могли бы вы также рассказать нам о том, какими, по вашему мнению, будут тенденции развития в будущем?

- Сначала я хотел бы рассказать о том, как это было в Мобикоме. Когда я приехал в Монголию шесть лет назад, сеть 3G чаще всего встречалась в стране. 4G был введен в Монголии с 2016 года. И сейчас мы ведем переговоры о внедрении услуг 5G. Сеть 4G была введена в Японии примерно с ноября по декабрь 2011 года, а в Монголии она была представлена ​​через 4-5 лет. Что касается 5G, то, хотя он был представлен примерно с марта по апрель прошлого года в Японии, в настоящее время ожидается, что он будет представлен здесь, в Монголии, к концу этого года. Таким образом, развитие сектора связи Монголии находится почти на том же уровне, что и в Японии. Я считаю, что это большое достижение.

Когда сеть 4G от Mobicom была внедрена по всей стране, в 330 округах во всех 21 аймаках люди начали использовать данные для доступа в Интернет со своих мобильных телефонов. Использование смартфонов увеличилось примерно до 85 процентов с 43 процентов шесть лет назад. Это довольно высокая статистика по сравнению с остальным миром. Монголия находится на одном уровне с развитыми странами по уровню развития информационно-коммуникационного сектора, несмотря на то, что не считается экономически развитой страной.

- Вы только что упомянули, что Монголия находится на одном уровне с развитыми странами по развитию сектора информационных технологий и связи. Что, по вашему мнению, станет более важным для дальнейшего развития этого сектора?

- Использование различных приложений увеличивается, поскольку ежедневное использование смартфонов быстро растет. Я считаю, что распространение коронавируса изменило наш образ жизни и бизнес-среду за счет таких контрмер, как блокировки, которые послужили толчком для внедрения и развития различных приложений. Незначительные изменения были также внесены в некоторые функции мобильного приложения «MONPAY» Mobicom Group и внедрены в других странах. Корпорация KDDI, крупный акционер Mobicom, высоко оценивает возможности Mobicom по разработке приложений, и в настоящее время ведутся переговоры о размещении заказов на аутсорсинг в ближайшем будущем. Это означает, что не только Mobicom, но и сектор информационных технологий Монголии становится мировым и признанным на международном уровне. Я уверен, что он будет продолжать двигаться вперед без остановок. Я считаю, что в ближайшем будущем ИТ-сектор достигнет уровня, когда он будет считаться таким же важным, как горнодобывающая промышленность и туризм в стране.

- Лично я считаю, что областью, которая больше всего «засветилась» во время пандемии COVID-19, был сектор информационных технологий. Не могли бы вы сказать несколько слов молодежи, которая хочет работать в этой сфере?

- С 2017 по 2022 год я добровольно организовывал некое мероприятие под названием «Мобиком Класс». В то время мне часто задавали такие вопросы, как: «Я хочу присоединиться к Mobicom в будущем, что мне делать?» или «Теперь, когда я изучаю эту область, как вы думаете, мне следует продолжать эту карьеру?» Мой ответ на вопросы такого типа: «Вы будете решать свою будущую жизнь с тем, чему научились в университете?»

Многие молодые монголы учатся за границей и получают степени MBA и доктора наук, но также важно говорить о будущем того, что мы можем делать после прихода в конкретную компанию, а не рассказывать о том, что они сделали в прошлом. Чтобы учиться в университете, нужно четыре года, и шесть лет, если вы решите продолжить обучение в магистратуре, но самое главное, о чем следует помнить, — это то, как долго вы собираетесь работать в компании. Другими словами, будущее зависит не только от этого. Поэтому я хотел бы сказать им, чтобы они не определяли следующие 30 лет своей жизни только этими 4-6 годами. Хотя я думаю, что в какой-то степени стал специализироваться в этой области благодаря тому, что проработал в отрасли 25 лет, моей университетской специальностью была европейская история. Тем не менее, я не жалею о своей специальности, и именно после прихода в компанию я получил все свои нынешние деловые навыки, знания и ноу-хау.

-Позвольте мне ненадолго сменить тему и спросить вас о вашем назначении посланником по туризму. Есть ли у вас какие-то планы по продвижению монгольского туризма в Японии?

- В эту эпоху можно познакомиться с Монголией с помощью путеводителей, неограниченного количества социальных сетей и видео на YouTube. Тем не менее, мне дали возможность глубоко прочувствовать это своими пятью чувствами. Я хочу передать японскому народу то, что я воспринял, увидев своими глазами и услышав своими ушами, например, топот лошадей и запах лугов. До пандемии прямые рейсы между Японией и Монголией выполнялись ежедневно, время в пути от 5 до 6 часов без проблем. Таким образом, я хочу познакомить японцев с тем, как они могут ощутить природную красоту и форму, которых нет в Японии. Монголы очень гостеприимный народ. Много раз мне доводилось испытать это великолепное гостеприимство, которое вызывало у меня такое невероятное чувство, которое я не могу описать словами.

Вдобавок ко всему, я также родился с монгольским «паспортом» (или монгольским пятном, которое является своего рода родимым пятном). Все японцы рождаются с синим пятном. Конечно, это не дипломатический паспорт, но хотелось бы отметить, что страны Монголия и Япония близки по культуре, обществу, уровню жизни.

- Когда вы планируете вернуться в Монголию в следующий раз? А что бы вы хотели сделать больше всего?

- Я хочу приехать в страну во время фестиваля Наадам в июле. В течение последних двух лет фестиваль Наадам не отмечался из-за ограничений, связанных с COVID-19.

Когда я отправляюсь на фестивали Наадам, которые отмечаются как в сельской местности, так и в городе, мне нравится теплая атмосфера, с которой меня встречают, и добрый прием и разговоры, которые происходят, когда я вхожу в любое кочевое домашнее хозяйство, которое я делаю. вообще не знаю. Так что я определенно хочу приехать в это время.

побеседовала М.Өнөрзул

источник: газета THE MONGOL MESSENGER

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