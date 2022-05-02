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Пыльная буря обрушилась на запад Казахстана (видео)

CentralAsia (KZ) -  Пыльная буря обрушилась на Мангистаускую область Казахстана, из-за чего власти ограничили движение транспорта на некоторых местных дорогах.

Как сообщили в пресс-службе национального оператора автомобильных дорог «КазАвтоЖол», в связи с ухудшением видимости введено ограничение движения на участке дороги «Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сай Утес-Шетпе-Жетыбай-Актау», а также между селами Шетпе и Жетыбай.

Накануне «Казгидромет» объявил штормовое предупреждение в нескольких регионах Казахстана. 2 мая в центральной части и на юге региона прогнозировалась гроза, на западе и востоке области ожидалась пыльная буря, а также ветер с порывами до 15–20 метров в секунду.

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