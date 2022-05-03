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Доктор Кохона продвигает туризм в Монголии и Шри-Ланке

CentralAsia (MNG) -  Посол д-р Палита Кохона, который по совместительству аккредитован в качестве посла в Монголии, 27 апреля 2022 года вручил верительные грамоты президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа.

Прибыв в Государственный дом для церемонии верительных грамот, посол д-р Палита Кохона осмотрел церемониальный почетный караул и был приглашен на расширенную встречу с президентом Хурэлсух Ухнаа. В ходе обсуждения посол передал самые теплые пожелания президента Шри-Ланки Готабая Раджапакса президенту Монголии и предложил укрепить двусторонние отношения с государственным визитом после ослабления ограничений на поездки.

Он также встретился с заместителем министра и директором Азиатско-Тихоокеанского региона. Были организованы встречи с папой Хамба-ламой (заместителем главы храма в Улан-Баторе) и президентом Делового совета. Он также зашел в ведущий магазин по продаже цейлонского чая (Наира) в Улан-Баторе и встретился с дистрибьютором чая Zest из Шри-Ланки.

Обсуждения были сосредоточены на привлечении монгольских туристов в Шри-Ланку, большое количество которых теперь посещает Юго-Восточную Азию, и увеличении экспорта чая в страну. Чай становился модным напитком среди среднего класса.

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