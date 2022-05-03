Монгольские медиа-сайты объединяются для борьбы с фейковыми новостями и кражей контента

CentralAsia (MNG) - ООО «News Agency LLC» или www.news.mn, ведущий медиа-сайт, организовал журналистский форум среди медиа-сайтов Монголии. Форум был организован под девизом «Онлайн-журналистика должна быть более ответственной, чем получать больше просмотров».

Исследователи социальных сетей, юристы, преподаватели университетов и делегаты ассоциаций веб-сайтов, а также около 150 журналистов из примерно 60 веб-сайтов СМИ собрались на форуме, организованном в рамках празднования 15-летия со дня основания ООО «News Agency LLC».

Панельные дискуссии проводились по пяти темам, а именно; «Общество и журналистика», «Обязательства веб-сайтов редакционных СМИ», «Кража контента и авторские права», «Политическая повестка дня», а также «Правительственный отдел печати и сайты одного человека».Форум направлен на объединение цифровых платформ и издателей, специалистов по проверке фактов, гражданского общества и академических кругов, целью которых является контроль за распространением вредоносного контента, включая поддельные новости и кражу контента.

По итогам мероприятия редакции сайтов СМИ сформировали рабочую группу для дальнейшего сотрудничества и создания нормативно-правовой базы на основе предложений делегации.

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