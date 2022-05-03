Лидеры Узбекистана и Турции обменялись поздравлениями в связи с праздником

CentralAsia (UZ) - В понедельник, 2 мая, состоялся телефонный разговор президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Главы государств тепло поздравили друг друга и братские народы двух стран в связи с наступлением священного для всего мусульманского мира праздника Рамазан хайит, пожелав мира, благополучия и процветания, сообщила пресс-служба президента РУз.

Отмечены плодотворные результаты визита на высшем уровне в Узбекистан в марте этого года, которые позволили вывести двусторонние отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.

Лидеры Узбекистана и Турции также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной политики, обсудили вопросы подготовки очередного саммита Организации тюркских государств.