Прошло два года после прорыва плотины на Сардобинском водохранилище, затопившем около 3 тыс домов

CentralAsia (UZ) - По словам казахстанских официальных лиц, Узбекистан намерен на треть сократить объем воды в Сардобинском водохранилище, которое два года назад стало местом крупной техногенной катастрофы.

По словам заместителя министра экологии, геологии и минеральных ресурсов Казахстана Серика Кожаниязова, после катастрофы 1 мая 2020 года узбекская сторона намерена ограничить объем воды в Сардобе до 600 млн кубометров. До обрушения плотины проектная мощность Сардобы составляла 930 миллионов кубометров.

По словам Кожаниязова, в этом году в Сардобе собрано 350 миллионов кубометров воды.

По словам казахстанского чиновника, узбекская сторона изначально не согласовывала с казахстанской стороной строительство Сардобинского водохранилища. Однако после обрушения Сардобинской плотины казахстанские специалисты посетили водохранилище и ознакомились с планом его реконструкции.

Казахстанская сторона заявляет, что внимательно следит за ходом реконструкции водохранилища и в настоящее время угрозы для казахстанской стороны нет.

В марте прошлого года министр строительства Ботир Зокиров заявил, что проект реконструкции Сардобинского водохранилища будет выставлен на тендер только после международной экспертизы.

«Наши проекты реконструкции водохранилища будут выставлены на тендер после международной экспертизы. Тендер будет проходить на прозрачной основе, и время покажет, кто победит. Мы ничего не можем сказать заранее. Также неясно, когда начнется процесс реконструкции. Поскольку реконструкция плотины будет длиться долго, торопиться нельзя», — цитировало Daryo.uz министра Зокирова.

Министр строительства добавил, что ООО «ТопалангсувГЭСкурилиш» и «Узбекистон темир йуллари» отремонтируют и возместят причиненный ущерб за свой счет, не потратив ни одного сума из государственного бюджета.

Официальной информации о результатах тендера на реконструкцию Сардобинского водохранилища, который будет проводиться на прозрачной основе, нет.

Жители, пострадавшие от наводнения два года назад, жаловались на коррупцию со стороны местных властей при ликвидации последствий наводнения.

1 мая 2020 года произошел прорыв дамбы водохранилища, в результате чего в Сырдарьинской области были затоплены значительные территории Узбекистана и Казахстана. По официальным данным, были разрушены 2 570 индивидуальных и 76 многоквартирных домов в Сардобинском, Мирзаабадском и Акалтынском районах Сырдарьинской области Узбекистана.

В Казахстане наводнение привело к эвакуации 31,6 тысячи жителей из 14 населенных пунктов Мактааральского района Туркестанской области.