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Минздрав Монголии прекратил транслировать новости о Covid-19

CentralAsia (MNG) -  Минздрав делал отчет о текущем состоянии коронавируса в 11:00 ежедневно на официальном сайте. Однако, 1 мая Минздрав перестал отчитываться.

Министерство здравоохранения сообщило: «Ежедневные новости о Covid-19 не будут доступны на официальном сайте Министерства здравоохранения с 1 мая 2022 года. Вы можете получить отчет из базы данных статистики здравоохранения www.1313.mn».

Министерство, похоже, сочло излишним сообщать о коронавирусной инфекции, которая значительно снизилась по всей стране и прекратила регистрацию смертей от болезни.

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