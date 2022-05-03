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В Узбекистане запретили майнинг криптовалют для физлиц

CentralAsia (UZ) -  Майнинг криптовалют запрещен в Узбекистане указом президента. Указ Шавката Мирзиеева опубликован 28 апреля текущего года.

Согласно опубликованному указу в республике запрещено заниматься добычей анонимных криптовалют. Также запрещено этим заниматься физическим лицам. Юридические лица, занимающиеся майнингом и берущие электроэнергию из единой энергосистемы, будут платить за электроэнергию по двойному тарифу.

Также указом реорганизовано Национальное агентство проектного управления в Национальное агентство перспективных проектов, и на него возложены функции разработки и реализации единой госполитики в вопросе криптовалют.

Агентство будет следить за соблюдением прав и интересов инвесторов в сфере оборота криптовалюты. Также агентство будет противодействовать легализации грязных денег, финансирования терроризма, торговли оружием и прочих противоправных действий, в сфере обращения криптовалют.

Проектам по внедрению новейших технологий, в сфере госуправления и социально-экономических сферах, со стороны агентства будет оказано содействие.

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