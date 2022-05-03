В Узбекистане ожидается жара до +40

CentralAsia (UZ) - Узгидромет опубликовал прогноз погоды на 4-7 мая, согласно которому узбекистанцев на майские праздники ожидает жара до +40 градусов.

По данным синоптиков, в Каракалпакстане и Хорезмской области будет жарко: сперва столбики термометров поднимутся до +28, затем до +32. В четверг и пятницу ожидаются дожди и грозы.

В Бухарской и Навоийской областях осадки выпадут только в четверг. Температура повысится сначала до +30, ближе к концу недели воздух прогреется до +35.

В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях тоже будет жарко: синоптики предсказывают максимум +32. Дожди ожидаются в четверг и пятницу.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях будет жарче всего: в начале недели столбики термометров поднимутся до +35, к концу — до +40. Осадки возможны в четверг и пятницу.

В эти же дни выпадут осадки и в нескольких других областях: в Андижанской, Наманганской и Ферганской. Температура в этих регионах поднимется максимум до +33.

В горных районах Узбекистана в среду ожидается сильная гроза. Днем синоптики предсказывают +23.