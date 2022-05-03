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Президент Туркменистана поздравил соотечественников с Ораза байрамы

CentralAsia (TM) -  Президент Сердар Бердымухамедов поздравил соотечественников с отмечаемым 2 мая в Туркменистане Ораза байрмы.

«От всей души поздравляю вас со священным Ораза байрамы – праздником, вобравшим идеалы гуманизма и добронравия! Убеждён, что посвящённые Ораза байрамы содержательные мероприятия приумножат чувство любви туркменистанцев к независимой нейтральной Отчизне», – говорится в обращении главы государства.

В завершении послания, выразив надежду в том, что Всевышний примет совершенные в священный месяц Ораза обряды, данные садака-агзачары и прочитанные молебны аят-товир в память об усопших, молитвы и пожелания о благополучии независимого нейтрального Оте­чества, счастливой и мирной жизни всего человечества, президент Туркменистана пожелал соотечественникам крепкого здоровья, долголетия, счастья и семейного благополучия.

Ораза байрамы завершает священный для всех мусульман месяц Рамазан (Ораза), в течение которого верующие держат пост. В Туркменистане Ораза байрамы как общенациональный праздник отмечается с 1998 года.

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