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Президент Туркменистана поручил нарастить добычу нефти и природного газа

CentralAsia (TM) -  Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поручил нарастить объём добычи и переработки нефти и природного газа за счёт выявления новых перспективных месторождений и пластов, а также модернизации действующих.

Об этом глава государства сказал на заседании правительства Туркменистана в режиме видеоконференции.

В ходе заседания заместитель председателя Кабинета министров Шахым Абдрахманов доложил о предпринимаемых шагах по наращиванию объёмов добычи углеводородных ресурсов в ближайшие годы.

Президент Туркменистана подчеркнул важность планомерной диверсификации ТЭК и укрепления эффективного сотрудничества со всеми заинтересованными зарубежными партнёрами.

В связи с этим глава государства дал вице-премьеру конкретные поручения относительно активизации работ по своевременному выполнению плана с целью освоения выделенных инвестиций.

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