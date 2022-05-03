Президент Туркменистана поручил нарастить добычу нефти и природного газа

- Туркменистан, общество
- 10:58, 03 мая 2022
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CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поручил нарастить объём добычи и переработки нефти и природного газа за счёт выявления новых перспективных месторождений и пластов, а также модернизации действующих.
Об этом глава государства сказал на заседании правительства Туркменистана в режиме видеоконференции.
В ходе заседания заместитель председателя Кабинета министров Шахым Абдрахманов доложил о предпринимаемых шагах по наращиванию объёмов добычи углеводородных ресурсов в ближайшие годы.
Президент Туркменистана подчеркнул важность планомерной диверсификации ТЭК и укрепления эффективного сотрудничества со всеми заинтересованными зарубежными партнёрами.
В связи с этим глава государства дал вице-премьеру конкретные поручения относительно активизации работ по своевременному выполнению плана с целью освоения выделенных инвестиций.