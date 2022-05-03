Президент Туркменистана поручил нарастить добычу нефти и природного газа

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поручил нарастить объём добычи и переработки нефти и природного газа за счёт выявления новых перспективных месторождений и пластов, а также модернизации действующих.

Об этом глава государства сказал на заседании правительства Туркменистана в режиме видеоконференции.

В ходе заседания заместитель председателя Кабинета министров Шахым Абдрахманов доложил о предпринимаемых шагах по наращиванию объёмов добычи углеводородных ресурсов в ближайшие годы.

Президент Туркменистана подчеркнул важность планомерной диверсификации ТЭК и укрепления эффективного сотрудничества со всеми заинтересованными зарубежными партнёрами.

В связи с этим глава государства дал вице-премьеру конкретные поручения относительно активизации работ по своевременному выполнению плана с целью освоения выделенных инвестиций.