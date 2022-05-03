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Лавров заявил, что у Гитлера была еврейская кровь
Сергей Лавров
Сергей Лавров

CentralAsia (CA) -  Глава МИД России Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset в ответ на вопрос о том, как можно обвинять Украину в «нацификации», если ее президент Владимир Зеленский - еврей, российский министр заявил, что у Адольфа Гитлера тоже была «еврейская кровь».

«На то, что аргумент он (Зеленский) выдвигает: «Какая у нас может быть нацификация, когда я еврей», если я правильно помню. Боюсь ошибиться. По моему, у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. И мы уже давно слышали мудрый еврейский народ, который говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. В семье не без уродов, как у нас говорят», - сказал Лавров.

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