В Улан-Баторе организован тренинг по должной осмотрительности в области прав человека

CentralAsia (MNG) - Проект ПРООН «Бизнес и права человека», финансируемый Европейским союзом и Программой экологического управления (SEPA), организовал тренинг по должной осмотрительности в области прав человека.

В тренинге приняли участие 31 человек, представляющие Монгольскую ассоциацию шерсти и кашемира, Монгольскую ассоциацию пищевой промышленности, Ассоциацию женщин горнодобывающего сектора и другие организации гражданского общества.

Шон Лис, старший специалист по вопросам бизнеса и прав человека Бангкокского регионального отделения ПРООН, рассказал о важности прав человека для бизнеса и тенденциях международного регулирования, связанных с должной осмотрительностью в области прав человека.

В 2021 году ПРООН выпустила «Руководство по содействию обучению правам человека», которое послужило основой для обучения, которое предоставило участникам знания и инструменты, необходимые для выявления и оценки неблагоприятного воздействия человека и рисков бизнес-операций, их интеграции и принятия мер.

Развитые страны по всему миру начали устанавливать права человека и экологические требования к предприятиям и их цепочкам поставок. Это одна из причин, по которой должное соблюдение прав человека становится важным для компаний, особенно тех, которые заинтересованы в экспорте товаров и услуг из Монголии. Участники тренинга отметили, что тренинг был своевременным и эффективным.

Проект ПРООН «Бизнес и права человека», финансируемый Европейским союзом.

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