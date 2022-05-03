Если мы нормализуем экспортные операции, мы сможем быстро выйти из экономического кризиса, — министр финансов Монголии

Министр финансов Б.Жавхлан

CentralAsia (MNG) - Парламент рассмотрел проекты поправок к Закону о бюджетной основе на 2022 год и бюджетных предположениях на 2023-2024 годы, а также сопутствующие законопроекты на своем пленарном заседании.

В ходе заседания депутат Ц.Туваан поинтересовался, как в законопроекте об утверждении структуры бюджета отражен вопрос о заработной плате государственных служащих.

Министр финансов Б.Жавхлан ответил, что в мае этого года правительство внесет законопроект о государственном бюджете на 2023 год, в который включены вопросы, связанные с заработной платой госслужащих. «Поскольку это поправка к бюджету на 2022 год, вопрос зарплат вообще не поднимался. Мы вполне способны оплачивать работу медицинских работников как в городах, так и в сельской местности», — сказал он.

«Разве государственный бюджет не может быть утвержден без дефицита? Я предполагаю, что в период с 2022 по 2023 год мы погасим долг в размере $1,5 млрд. Как мы погасим этот долг? В будущем не будет страны, которая одолжит нам деньги под низкие проценты. С каждым днем Монголия приближается к дефолту», — прокомментировал депутат Демпартии Д.Ганбат.

Б.Жавхлан и Д.Ганбат

Министр финансов пояснил: «Что касается дефицита бюджета, то мы в рамках закона. Вам нужно прочитать закон о бюджете. Эта поправка к бюджету была разработана для государственной экономии в ответ на текущую ситуацию. Монетарная политика была ужесточена. Следовательно, необходимо координировать фискальную политику с денежно-кредитной политикой. Экономику можно стабилизировать, если поправка к бюджету будет принята в соответствии с текущей ситуацией».

«Когда мы разрабатывали госбюджет на 2022 год в 2021 году, мы планировали преодолеть трудности пандемии COVID-19 и ожидали дальнейшего роста экономики. Однако полностью от пандемии мы не избавились. Напряженность между Россией и Украиной оказывает негативное влияние на нашу страну. Кроме того, на нас сильно влияет пограничное ограничение Китая. Другими словами, внешние потрясения влияют на нас больше. Внутренние проблемы очень ограничены. В результате прежний оптимистичный экономический прогноз с ростом в 5 процентов был снижен. Главный вопрос - экспорт. Если мы нормализуем экспортные операции, то сможем быстро выйти из экономического кризиса», — добавил он.

В соответствии с проектом поправок к Закону о бюджете на 2020 год, законопроект предусматривает возврат 50 процентов страховых взносов некоторым застрахованным лицам. Правительство предложило возмещать 50 процентов ежемесячных страховых взносов работников частного сектора, зарабатывающих 1 миллион тугриков или меньше.

Кроме того, поправка к бюджету предусматривает освобождение растительных масел отечественного производства от налога на добавленную стоимость, сохранение ежемесячного пособия на детей в размере 100 000 тугриков и предоставление льготных кредитов в размере 1 трлн тугриков из государственного бюджета для национального производства продуктов питания и продовольственные запасы.

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