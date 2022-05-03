МИД Монголии настаивает на ратификации соглашения о трансграничной безбумажной торговле

Министр Б.Батцэцэг

CentralAsia (MNG) - На заседании парламента министр иностранных дел Б.Батцэцэг внесла на рассмотрение законопроект о ратификации Рамочного соглашения об упрощении трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Соглашение направлено на ускорение реализации мер по упрощению процедур цифровой торговли в целях торговли и развития. Разработанный как инклюзивный инструмент, доступный для стран на всех уровнях развития, с целью развития их потенциала для участия в трансграничной безбумажной торговле, окончательный текст договора был принят Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана в мае 2016 года.

Министр Б.Батцэцэг сообщила: «С 2015 года до ратификации этого соглашения Монголия работала в технической рабочей группе по переговорам. Согласно исследованию Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана, проведенному в 2018 году, ожидается, что соблюдение Монголией только Соглашения об упрощении процедур торговли Всемирной торговой организации снизит торговые издержки примерно на 10 процентов. Однако предполагается, что полная реализация Рамочного соглашения об упрощении трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе может снизить эти затраты примерно на 30 процентов».

Ожидается, что принятие соглашения сократит время, затрачиваемое на экспорт и импорт продукции, на 55-60 процентов и увеличит экспорт на 19 процентов, повысив шансы на включение в глобальную ценовую цепочку и экономию около $133 млн в год. Министерство иностранных дел также оценило, что в Монголии существует несколько электронных систем, которые поддерживают системы трансграничной безбумажной торговли, но уровень автоматизации варьируется от агентства к агентству.

Министр добавила: «Монголия приступила к реализации некоторых положений соглашения о трансграничной безбумажной торговле по согласованию со своими странами-партнерами. Например, Главное таможенное управление Монголии начало электронный обмен грузовыми манифестами с российским таможенным органом. В дальнейшем стороны обсуждают обмен электронной статистической информацией и предварительной отчетностью. Нет необходимости вносить изменения в другие законы в соответствии с этим законопроектом».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения