Президент России Путин может объявить войну Украине с целью начать мобилизацию, - Си-Эн-Эн

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CentralAsia (KG) - Президент России Владимир Путин может официально объявить войну Украине уже 9 мая, что позволит полностью мобилизовать резервы России для захвата восточной и южной Украины, считают американские и западные официальные лица, пишет CNN.

9 мая, известный как «День Победы» в России, знаменует собой победу россиян над нацистами в 1945 году. Западные официальные лица давно полагали, что Путин воспользуется символическим значением и пропагандистской ценностью этого дня, чтобы объявить либо о военном достижении на Украине и/или начать крупную эскалацию боевых действий.

Официальные лица начали оттачивать один сценарий, согласно которому Путин официально объявляет войну Украине 9 мая. На сегодняшний день российские официальные лица настаивают на том, что конфликт был лишь «специальной военной операцией» с главной целью «денацификации».

«Я думаю, что он попытается отказаться от своей «специальной операции». Против нацистов ему нужно больше людей, ему нужно больше пушечного мяса», — заявил на прошлой неделе министр обороны Великобритании Бен Уоллес радио LBC.

Официальное объявление войны 9 мая может воодушевить российских граждан и повысить общественное мнение в пользу вторжения. Кроме того, согласно российскому законодательству, это позволит Путину мобилизовать резервные силы и призывать призывников, в которых, по словам официальных лиц, Россия отчаянно нуждается в условиях растущей нехватки солдат. Западные и украинские официальные лица подсчитали, что не менее 10 000 российских солдат были убиты в войне с тех пор, как Россия вторглась чуть более двух месяцев назад.

Другие варианты на 9 мая включают аннексию отколовшихся территорий Луганска и Донецка на востоке Украины, серьезное наступление на Одессу на юге или провозглашение полного контроля над южным портовым городом Мариуполем.

У США есть «в высшей степени заслуживающие доверия» разведданные о том, что Россия попытается аннексировать Луганск и Донецк «где-то к середине мая», заявил в понедельник посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер. Есть также признаки того, что Россия может планировать объявить и аннексировать «народную республику» в юго-восточном городе Херсоне.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил в понедельник, что есть «веские основания полагать, что русские сделают все возможное, чтобы использовать» 9 мая в пропагандистских целях.

«Мы видели, как русские действительно удвоили свои пропагандистские усилия, вероятно, почти наверняка, чтобы отвлечься от своих тактических и стратегических неудач на поле боя в Украине», — сказал Прайс на брифинге в Госдепартаменте.

Прайс добавил, что он «слышал слухи о том, что Россия может официально объявить войну» 9 мая, и сказал, что «было бы большой иронией, если бы Москва использовала «День Победы» для объявления войны, что само по себе позволило бы им увеличить количество призывников так, как они не могут сделать сейчас. Таким образом, это будет равносильно признанию всему миру, что их военные усилия терпят неудачу, что они барахтаются в своей военной кампании и военных целях».

«Я совершенно уверен, что в преддверии 9 мая мы еще услышим из Москвы», — добавил Прайс. «Я совершенно уверен, что вы услышите больше от Соединенных Штатов, от наших партнеров, в том числе от наших партнеров по НАТО, в преддверии 9 мая».

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