Следствие о пытках кыргызского джазмена Викрама Рузахунова приостановлено, – адвокат

CentralAsia (KZ) - Так как нет показаний потерпевшего следствие по делу избитого во время январских протестов гражданина Кыргызстана Викрама Рузахунова приостановлено. Об этом заявил его адвокат Рена Керимова, передает Orda.kz.

10 февраля 2022 года Межрайонное управление по противодействию коррупции Алматинской области возбудило уголовное дело по факту пыток кыргызского музыканта Викрама Рузахунова во время январских беспорядков. Однако потерпевший всё это время категорически отказывается приезжать в Алматы из Бишкека для участия в следственных действиях.

«Рузахунов отказывается давать здесь показания, потому что опасается провокаций и боится за свою жизнь и здоровье. А нашим правоохранительным органам это только на руку, поскольку без его участия нельзя вести полноценное расследование. Я заявляла в апреле ходатайство об организации выездного допроса в Бишкеке, просила, чтобы кто-то из членов следственно-оперативной группы съездил туда и взял показания Викрама, но мне отказали», – рассказывает Керимова.

По её словам, личности подозреваемых и все обстоятельства совершения тяжкого преступления всё ещё выясняются, так как нет показаний потерпевшего. Из-за этого следствие по резонансному делу приостановлено.

«В настоящее время Генпрокуратура Казахстана ведёт переговоры с кыргызскими коллегами об организации поездки Рузахунова в Алматы для участия в следственных действиях. Здесь ему гарантируют охрану и защиту, но он всё же опасается приезжать сюда», – говорит Керимова.

Интересы Рузахунова представляют 3 адвоката: один в Бишкеке и два в Алматы – это Елена Жигалёнок и Рена Керимова. По их словам, назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза, которая установит степень тяжести вреда, нанесённого здоровью кыргызского джазмена.

9 января в эфире казахского государственного телеканала показали видео, на котором мужчина заявил, что является гражданином Кыргызстана и ему предложили 90 тыс. тенге (207 долларов) за участие в митинге в Алматы.

Позже стало известно, что задержанным оказался известный кыргызстанский музыкант Викрам Рузахунов. Он заявил, что оговорил себя в надежде выйти на свободу. После публикаций в СМИ Рузахунова освободили и доставили в Кыргызстан.

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