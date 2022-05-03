Оппозиция Армении перекрыла улицы Еревана

CentralAsia (CA) - Армянская оппозиция, требующая отставки премьер-министра Никола Пашиняна, снова перекрывает улицы Еревана, передает с места событий корреспондент РИА Новости.

Полиция оттесняет протестующих и уже задержала несколько человек.

Массовые акции протеста начались в столице Армении 1 мая. Митингующие разбили в центре города палаточный лагерь и провели там уже две ночи. Накануне они пытались перекрывать центральные улицы, из-за чего полицейские задержали 244 человека.

Сегодня, по словам вице-спикера парламента от фракции «Армения» Ишхана Сагателяна, планируется блокировать не только улицы в Ереване, но и основные магистрали за пределами города.

Оппозиция с 25 апреля проводит акции протеста по всей стране. Поводом для недовольства стали недавние высказывания Пашиняна по поводу Нагорного Карабаха. По словам премьер-министра, международное сообщество призывает Армению снизить планку в вопросе статуса непризнанной республики и предупреждает об опасности непризнания территориальной целостности Азербайджана.

Оппозиция обвиняет Пашиняна в намерении «сдать Карабах» и требует его отставки, заявляя, что его политика грозит не только новыми уступками, но и потерей государственности.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились бои, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения.

Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР.

Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. В Армении этот документ спровоцировал правительственный кризис.