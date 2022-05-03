В Иране произошли межэтнические столкновения с участием туркмен

CentralAsia (TM) - В Иране произошли массовые столкновения между туркменами и народностью забулийцы. Об этом сообщают источники turkmen.news. Также о событиях написало одно из турецких изданий. Иранские СМИ о происходящем не сообщают: власти пытаются скрыть столкновения.

Конфликт начался в конце апреля в историко-географической области Туркменсахра («Туркменская степь»), на северо-востоке Ирана. Туркмены из села Ёлма Сальян вступили в противостояние с забулийцами из сел Вахдатабад и Эттехад. Как отмечают источники turkmen.news, между жителями этих населенных пунктов давно существовали разногласия из-за дамбы, распределяющей воду. А непосредственным поводом к конфликту стало нападение забулийцев на туркменского юношу, который в ночь на 30 апреля проезжал через Вахдатабад.

По данным издания, избитый юноша приехал в Ёлма Сальян и рассказал о произошедшем родителям. Те отправились в Вахдатабад, чтобы выяснить, почему на их сына напали. Однако там их взяли в заложники. После этого около 30 молодых туркмен отправились в Вахдатабад, чтобы освободить соотечественников. Забулийцы встретили их огнем из дробовиков. Около 25 туркмен были ранены, а один из них, Тачмухаммет Гарабаш, погиб.

Фото и видео с места события прислал источник turkmen.news среди иранских туркмен.

В конфликт вмешались иранские силовики. Однако, по данным турецкого издания, они арестовали не вооруженных дробовиками забулийцев, а раненых туркмен. Также силовики взяли под строгий контроль Ёлма Сальян и не пропускают туда туркмен из других регионов, которые хотят помочь соотечественникам. Жители села Вахдатабад эвакуированы, чтобы уберечь их от мести туркмен.

Миграция народности, базирующейся в городе Заболь провинции Систан и Белуджистан, в Туркменсахра началась при Реза-шахе Пехлеви. После Исламской революции 1979 года миграция активизировалась при поддержке властей. Первоначально забулийцы являлись сельскохозяйственными рабочими, но затем начали становиться владельцами земель. Утверждается, что власти предоставляют им особые социальные и экономические преференции, чтобы изменить этнический состав населения данной области. В настоящее время забулийцы занимают решающие позиции в органах власти. В Туркменсахра основаны десятки забулийских сел.

Проблема упоминалась в Докладе о свободе в Иране, опубликованном в 2016 году турецким сайтом «Дипломатическое наблюдение». Утверждалось, что в Туркменсахра планируется создать регион под названием «Новый Систан», который будет населен уже не туркменами. По данным авторов доклада, туркменам в данном регионе стали запрещать называть детей своими национальными именами. Также в отчете говорилось, что переселяющиеся из Систана и Белуджистана забулийцы якобы располагают большими средствами, полученными от наркоторговли. Благодаря этому они с легкостью скупают недвижимость у туркмен, приобретая весомое положение в Туркменсахра.

По информации «Дипломатического наблюдения», как минимум один раз противостояние уже обернулось вооруженным столкновением. 11 сентября 2005 года группа забулийцев при поддержке иранских силовиков пыталась вселиться в туркменское село неподалеку от города Гомбеде-Кавус. Но туркмены не пустили мигрантов в населенный пункт. В результате возникшего столкновения многие туркмены получили ранения.

Отмечается, что в самом Гомбеде-Кавусе численность туркмен за последние годы сократилась вдвое. Этот факт уже отмечен и в Википедии, где говорится: «До конца XX века подавляющую часть населения города составляли иранские туркмены, в последнее время подвергающиеся постепенной ассимиляции в персоязычной среде».