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В Узбекистане за сутки выявили 1 случай COVID-19

CentralAsia (UZ) -  2 мая только у одного человека в Узбекистане был диагностирован коронавирус, сообщил Минзрав РУз.

Это самый минимальный показатель за 2 с лишним года с начала пандемии. Даже в марте 2020 года, когда COVID-19 заявил о себе в Узбекистане, в день фиксировалось не менее 2-х случаев.

Единственный заболевший был выявлен в Ташкенте.

По состоянию на 2 мая 2022 года количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане составляет 238 628.

Случаи пневмонии не выявляются более месяца. О смертельных исходах не сообщается с начала марта.

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