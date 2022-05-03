В Узбекистане за сутки выявили 1 случай COVID-19

CentralAsia (UZ) - 2 мая только у одного человека в Узбекистане был диагностирован коронавирус, сообщил Минзрав РУз.

Это самый минимальный показатель за 2 с лишним года с начала пандемии. Даже в марте 2020 года, когда COVID-19 заявил о себе в Узбекистане, в день фиксировалось не менее 2-х случаев.

Единственный заболевший был выявлен в Ташкенте.

По состоянию на 2 мая 2022 года количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане составляет 238 628.

Случаи пневмонии не выявляются более месяца. О смертельных исходах не сообщается с начала марта.