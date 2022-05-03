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Китай против подстрекательства внешних сил к «цветной революции» в Казахстане, - глава Минобороны КНР

CentralAsia (KZ) -  Китай против подстрекательства внешних сил к «цветной революции» в Казахстане. Об этом заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает Министерство обороны Китая.

«Китай решительно выступает против намеренного подстрекательства внешних сил к цветной революции в Казахстане и поддерживает Казахстан в принятии эффективных мер по обеспечению национальной безопасности и социальной стабильности», - сказал Вэй на встрече, приуроченной к 30-летию установления дипломатических отношений.

Также высокопоставленный китайский чиновник призвал проявлять бдительность в отношении вмешательства некоторых крупных держав в дела Центральной Азии с целью нарушения и подрыва региональной безопасности.

Токаев напомнил, что в последние годы часто общался с председателем КНР Си Цзиньпином.

«В последние годы я часто общался с председателем Си Цзиньпином, что придало мощный импульс двусторонним отношениям. Я верю, что двусторонние отношения достигнут еще больших прорывов. Казахстан придает большое значение военному сотрудничеству между двумя странами и надеется, что военные двух стран и впредь будут укреплять практическое сотрудничество в миротворческих операциях, совместных учениях, подготовке кадров, военно-технической и других областях», - цитирует Токаева Минобороны КНР.

Глава оборонного ведомства Китая Вэй Фэнхэ отметил, что Токаев является давним другом китайского народа и внес выдающийся вклад в установление и развитие постоянного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном.

Вэй сказал, что его визит продемонстрировал, что Китай придает большое значение и твердо поддерживает Казахстан, отметив, что независимо от того, с какими рисками и вызовами могут столкнуться две страны, они будут совместно поддерживать региональную стабильность и продвигаться вперед в построении сообщества с общим будущим для человечества.

Также отмечается, что китайские военные готовы продолжать расширять сферы сотрудничества с казахстанской стороной и способствовать углубленному развитию отношений.

В тот же день министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков провел церемонию встречи Вэй Фэнхэ и официальные переговоры.

Стороны обменялись мнениями о международной и региональной ситуации в области безопасности, ситуации на Украине и афганской проблеме и договорились, что военные двух стран будут продолжать укреплять стратегическую связь, проводить совместные учения и тренировки, а также осуществлять практическое сотрудничество.

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