Генпрокуратура Казахстана выявила нарушения в таможенной сфере на 165 млрд тенге. В списке — компания «сестры Назарбаева»

CentralAsia (KZ) - Генеральная прокуратура Казахстана 3 мая заявила о выявлении многочисленных нарушений в сфере таможенного декларирования товаров. Об этом сообщается на официальном YouTube-канале ведомства.

В числе компаний, которые фигурируют в сообщении Генпрокуратуры, указана транспортная фирма Group Of The Companies Tda, соучредителем которой значится Анипа Назарбаева. Ее персональные данные совпадают с данными сестры бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

«Выявлены факты уклонения от уплаты таможенных платежей и недостоверного декларирования товаров, тем самым государству причинен ущерб в размере 165 миллиардов тенге (более $372 млн). Только на приграничных с Китаем таможенных постах выявлено 367 случаев недостоверного декларирования товаров», - говорится в сообщении Генпрокуратуры Казахстана.

В пресс-релизе ведомства говорится, что «уполномоченные экономические операторы в целях увода предпринимателей от налогов» за последние два года подделывали счета-фактуры на 221 миллиард тенге ($500 млн.).

«За шесть месяцев проверки установлено 16 фактов контрабанды на 800 миллионов тенге. К примеру, досмотром груза ТОО Group Of The Companies Tda обнаружены незадекларированные товары на 287 миллионов тенге. Директор ТОО взят под стражу», - сообщил представитель генеральной прокуратуры Казахстана Дархан Дуйсембай.

По данным сайта Оrda.kz, учредителями компании Group Of The Companies Tda являются Анипа Назарбаева и Али Клышпаев. Последний также указан директором этой компании. По сообщениям, его подозревают в несанкционированном провозе через госграницу товаров народного потребления, общая стоимость которых составила более 585 миллионов тенге.

Также Генпрокуратура заявила, что зафиксированы факты незаконных действий со стороны должностных лиц. Сотрудники департамента госдоходов Алматы, по информации ведомства, путем корректировки сведений, вносимых в информационные системы, позволили обойти девяти импортерам проверку таможенной стоимости товаров на сумму 143 миллиона тенге ($322 тыс.).

Отмечается, что начальник таможенного поста «Нур жолы» и его заместитель задержаны по подозрению в даче взятки сотруднику прокуратуры, «имитировавшему преступную деятельность». Дуйсембай сообщил, что по всем фактам проводятся досудебные расследования. Для устранения проблем в сфере таможенного регулирования в адрес правительства внесен акт прокурорского надзора.

После январских событий члены семьи бывшего президента Нурсултана Назарбаева и приближённые к ним лица, как склонны считать наблюдатели, утратили влияние. В марте был задержан племянник Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалды. Как заявила антикоррупционная служба, он подозревается в хищениях и злоупотреблении служебным положением и «находится под следствием в связи с причастностью к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства». Его бывшая жена Гульмира Сатыбалды подозревается в хищении средств, выделенных на ремонт объектов зимней Универсиады, прошедшей в 2017 году в Алматы. Кроме этого, в марте был задержан и помещен под стражу бизнесмен Кайрат Боранбаев, сват Дариги Назарбаевой. Старшая дочь экс-президента, которую когда-то считали наследницей своего отца, сложила депутатские полномочия.

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