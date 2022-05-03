Туркменистан занял 177-е место из 180 в рейтинге свободы прессы

CentralAsia (TM) - Туркменистан занял 177-е место в ежегодном рейтинге свободы прессы, опубликованном организацией «Репортеры без границ» 3 мая.

Всего в рейтинге 180 мест. Последнюю позицию занимает Северная Корея, 179-е место — Эритрея, 178-е — Иран. Годом ранее на 178-м месте находился Туркменистан, ныне поднявшийся на одну позицию.

В рейтинге рассматриваются пять индикаторов. По оценке «Репортеров без границ», лучше всего в Туркменистане дело обстоит с безопасностью для журналистов: по этому показателю страна заняла 142-е место. В отчете отмечается, что за год в стране не было убито ни одного представителя СМИ, а в местах лишения свободы находится один человек, квалифицируемый как журналист — Нургельды Халыков, отправивший в turkmen.news фотографию делегации ВОЗ и получивший четыре года якобы за мошенничество. Ни одного официального работника прессы в туркменских колониях не содержится.

При этом стоит отметить, что получение информации, в том числе о приговорах и убийствах, из Туркменистана крайне затруднено. Но политзаключенных, через которых из закрытой страны поставлялась какая-то информация, в туркменских колониях точно больше одного.

По показателю «законодательство» Туркменистан занимает 162-е место. В стране существуют довольно качественные законы, соответствующие современным демократическим нормам. Так, гарантии свободы слова прописаны в Конституции. Но это законодательство не выполняется, и нередко это даже не пытаются скрыть — например, в 2021 году тогдашний президент Гурбангулы Бердымухамедов открыто был назначен на должность председателя Халк Маслахаты (верхней палаты парламента), хотя Конституция напрямую запрещает такое совмещение должностей. Власти никак не пытались объяснить это несоответствие, официальные СМИ просто делали вид, что запрета не существует.

По показателям «социальный индикатор» и «политический индикатор» Туркменистан помещен на 178-е место, а по показателю «экономический индикатор» — на 179-е.

В обзоре «Репортеров без границ» говорится, что в Туркменистане «правительство сохраняет жесткий контроль над газетами, радио, телевидением и интернетом. Граждане не имеют доступа к мировым источникам информации в интернете и рискуют получить штраф, если попытаются использовать VPN». Подчеркивается, что официальные СМИ занимаются исключительно трансляцией пропаганды. Независимые СМИ вынуждены базироваться за границей.

Также авторы отчета отмечают, что в стране существовал культ личностей двух предыдущих президентов — Сапармурата Ниязова и Гурбангулы Бердымухамедова. «В марте 2022 года, после избрания президентом Сердара Бердымухамедова, сына предыдущего лидера, цензура и слежка за журналистами усилились», — констатируют «Репортеры без границ».

Первое место в рейтинге 2022 года занимает Норвегия, второе — Дания. Далее в первой пятерке следуют Швеция, Эстония и Финляндия. Россия в сравнении с 2021 годом потеряла сразу пять позиций, спустившись с 150-го места на 155-е. Казахстан находится на 122-м месте, Узбекистан — на 133-м, Таджикистан — на 152-м. Лучшую позицию среди стран Центральной Азии занимает Кыргызстан, попавший на 72-е место.