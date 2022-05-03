Узбекистан поднялся на 24 позиции в рейтинге свободы слова «Репортеров без границ»

CentralAsia (UZ) - В Индексе свободы слова за 2022 год, составляемом международной неправительственной организацией «Репортеры без границ», Узбекистан занял 133-е место.

В 2021 году Узбекистан занимал 157-ое место. Соответственно страна поднялась в списке сразу на 24 позиции.

«В Узбекистане нет частной телевизионной сети. Государственное радио передает официальную пропаганду, а частные радиостанции воздерживаются от любой критики, опасаясь закрытия. Письменная печать служит интересам государства. Только около 15 интернет-изданий, некоторые из которых базируются за границей, публикуют качественный контент. Одним из них является информационное агентство « Фергана », базирующееся в Москве, и «Озодлик Радиоси», узбекоязычная служба американского Радио «Свободная Европа/Радио Свобода», материалы которых блокируются. Около трети прессы издается или вещает на русском языке», — говорится в отчете.

Также отмечается, что власти до сих пор не провели реформ, необходимых для отмены законов, допускающих репрессии в отношении СМИ.

«Власти в значительной степени контролируют СМИ, а также ряд блогеров, тесно связанных с правительством», - говорится в отчете.

Власти до сих пор не провели реформ, необходимых для отмены законов, допускающих репрессии в отношении СМИ. Распространены слежка, цензура и самоцензура. Чтобы сохранить свою независимость, местные интернет-издания избегают официальной регистрации в качестве СМИ, рискуя подвергнуться судебному преследованию и крупным штрафам за то, что они публикуют.

«Последние заключенные журналисты, некоторые из которых находились в заключении почти 20 лет, были освобождены, но не реабилитированы. Блогерам угрожают или арестовывают, как это было в случае с Отабеком Саттори , основателем YouTube-канала «Халк фикри » («Народное мнение»). В мае 2021 года он был приговорен к шести с половиной годам лишения свободы по сфабрикованному делу о клевете и вымогательстве. Репортеры, которые пытались освещать его судебный процесс, подверглись нападениям или подверглись необоснованному уголовному преследованию», - говорится в отчете.

Организация «Репортеры без границ» призвала пересмотреть приговор блогера Отабека Саттори.