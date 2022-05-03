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В Узбекистане появилась первая тепловая камера для обнаружения пожаров

CentralAsia (UZ) -  В Бостаналыкском районе Ташкентской области установили первую тепловизионную IP-камеру для обнаружения пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД области.

По результатам измерения температуры отправка сигнала тревоги осуществляется незамедлительно, что помогает эффективно защитить как объекты административного и жилищного сектора, так и зоны туризма, — говорится в сообщении.

Устройство является двухспектральной тепловизионной и оптической IP-системой позиционирования, оснащенной встроенным графическим процессором, поддерживающий интеллектуальный алгоритм анализа поведения. Данная технология позволяет реализовывать высокоточное обнаружение опасных ситуаций, как например возгорание и запускать тревогу в режиме реального времени. Другими словами, тепловизионная камера отслеживает ситуацию на подконтрольной территории, и реагирует на тепловое излучение, каким например является огонь.

По данным Управления обеспечения безопасного туризма ГУВД Ташкентской области, по результатам измерения температуры, отправка сигнала тревоги осуществляется незамедлительно, что помогает эффективно защитить как объекты административного и жилищного сектора, так и зоны туризма.

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