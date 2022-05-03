Самбист из Таджикистана завоевал «золотую» медаль в США

CentralAsia (TJ) - Таджикский спортсмен Разави Навбахоров завоевал золотую медаль на открытом турнире US Open «USA Sambo National Championship» по боевому самбо в весовой категории 79 кг, который проходил в Арлингтоне (штат Техас).

За последние годы 21-летний Разави Навбахоров принял участие в нескольких международных соревнованиях по самбо и боевым искусствам, побеждал в соревнованиях среди подростков, молодежи и взрослых.

Разави завоевал золотую медаль в весовой категории до 62 кг на международном турнире по самбо «Берлиниада - 2018» в Германии. В том же, 2018-м, году, он завоевал серебряную медаль в весовой категории до 57 кг на чемпионате мира по самбо среди студентов в сербском городе Нови-Сад.

В 2019 году завоевал серебряную медаль в весовой категории до 70 кг на чемпионате Азии по самбо, который проходил в столице Монголии – Улан-Баторе. В том же году удостоился первого места на международном юношеском турнире по самбо памяти Алекса Неруша в израильском городе Ришон-ле-Цион в весовой категории до 68 кг, победив соперников из Латвии, Израиля и Германии.

Кубок Европы в Минске стал первым международным турниром для таджикских самбистов в сезоне 2022 года. Разави Навбахоров принес в копилку Таджикистана первую в новом сезоне медаль по самбо.

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