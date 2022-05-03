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В мировом рейтинге свободы слова Кыргызстан вошел в топ-75. Какое место занимают страны Центральной Азии?

CentralAsia (KG) -  По итогам ежегодного мирового рейтинга свободы слова французской организации «Репортеры без границ» среди стран Центральной Азии лидирует Кыргызстан — 72 место (64,25%) из 180 стран.

Далее идет Казахстан 122 место (48,28%); Узбекистан — 133 место (45,74%); Таджикистан — 152 место (40,26%); Туркменистан — 177 (25,01).

Первое место в рейтинге занимает Норвегия, с общей оценкой 92,65%. В топ 10 вошли Дания, Швеция, Эстония, Финляндия, Ирландия, Португалия, Коста-Рика, Литва и Лихтенштейн.

Самое последнее место занимает Северная Корея с оценкой 13,92%.

Авторы индекса считают одной из главных угроз свободе слова в мире информационный хаос, в котором процветают фейковые новости и пропаганда.

В организации констатируют: информационный хаос привел к двойной поляризации в мире – на уровне поляризации СМИ, разжигающих разногласия внутри стран, а также поляризации между странами на международном уровне.

На международном уровне демократии ослабевают из-за асимметрии между открытыми обществами и деспотическими режимами, которые контролируют свои СМИ и онлайн-платформы, ведя пропагандистские войны против демократий.

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