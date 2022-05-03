Путин подписал указ о новых ответных мерах России на санкции

Владимир Путин

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин подписал указ «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе говорится, что меры вводятся в целях защиты национальных интересов страны и в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним государств, направленные на «незаконное лишение» или ограничение России, россиян и российских юрлиц права собственности.

Согласно тексту указа, федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов страны, иным государственным органам, органам местного самоуправления, организациям и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией России, запрещается:

- совершать сделки (в том числе заключать внешнеторговые контракты) с лицами, находящиеся под санкциями;

- исполнять перед лицами, находящимися под санкциями, обязательства по совершенным сделкам, если обязательства не исполнены или исполнены не в полном объеме;

- осуществлять финансовые операции, выгоду от которых получают лица, находящиеся под санкциями. ЦБ России наделили правом давать официальные разъяснения по данному вопросу.

Также вводится запрет на вывоз за пределы России продукции и сырья, производство и добыча которых осуществляются в стране, в том случае, если они поставляются в пользу лиц, находящихся под санкциями, или лицами, находящимися под санкциями — в пользу третьих лиц.

Путин поручил правительству России за 10 дней утвердить перечень лиц, находящихся под санкциями.

С конца февраля страны Запада вводят санкции из-за российских военных действий в Украине. Россия на этом фоне в марте расширила список «недружественных стран». В него теперь входят 48 субъектов: все страны Евросоюза (ЕС), США, Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония. 1 мая Путин подписал закон об отмене визовых преференций для граждан ЕС.