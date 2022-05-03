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Казахстан не будет отправлять военных на Донбасс в рамках договора ОДКБ, – Минобороны РК
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Заместитель министра обороны Казахстана генерал-лейтенант Султан Камалетдинов на брифинге в СЦК, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что вопрос отправки военнослужащих в рамках договора ОДКБ на Донбасс даже не рассматривается, передает Orda.kz.

«Применение Вооруженных сил в миротворческих операциях осуществляется только лишь по резолюции Совета безопасности ООН. На основании этой резолюции глава государства выходит с предложением к парламенту. И только после одобрения парламентом применение Вооруженных сил возможно. Но в настоящий момент этот вопрос даже не рассматривается. Переговоры не идут», – заключил он.

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