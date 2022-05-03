В Казахстане пройдет повторный полный курс вакцинации от коронавируса

CentralAsia (KZ) - В Казахстане разрешили проходить повторный полный курс вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в Межведомственной комиссии (МВК) РК по нераспространению коронавируса.

«С учетом обращений, поступающих от населения, касательно доступа к повторному курсу вакцинации вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения, внесено изменение в постановление в части проведения повторного полного курса вакцинации против КВИ. В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача допускается проведение повторного полного курса вакцинации против КВИ, в том числе вакцинами, одобренными ВОЗ, для всех категорий граждан», - говорится в сообщении в Telegram-канале МВК.

Согласно изменениям интервал между последней прививкой против коронавируса и повторным полным курсом вакцинации составляет не менее трех месяцев.

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