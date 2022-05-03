Таджикистан улучшил свои позиции в рейтинге свободы прессы, заняв 152 место из 180 стран

CentralAsia (TJ) - Международная неправительственная организация "Репортёры без границ" опубликовала 3 мая ежегодный рейтинг стран по уровню свободы прессы.

Таджикистан улучшил свои позиции в новом рейтинге свободы прессы, поднявшись на 10 ступенек, и хотя он вышел из списка стран, вызывающих серьезную обеспокоенность, но по-прежнему остается среди стран со сложной ситуацией в сфере свободы прессы.

В этом году Таджикистан занимает 152 место из 180 стран (в прошлом году - 162-е).

По данным «Репортеров без границ», за 21 год Таджикистан ни разу не перешел в категорию свободных стран, а скорее более тяготеет к закрытому и авторитарному государству. А после 2015-го года ситуация ухудшилась в разы.

Отмечается, что из стран Центральной Азии "определенная доля свободы прессы и плюрализма СМИ" имеется лишь в Кыргызстане, который занимает в рейтинге организации 72-ю строчку.

Среди стран с самой благоприятной ситуацией со свободой прессы оказались скандинавские государства: Норвегия (1-е место), Дания (2-е место) и Швеция (3-е место).

При этом в пятерку лидеров впервые вошла страна с постсоветского пространства – Эстония, которая заняла 4-е место и опередила Финляндию всего на одну позицию.

Среди стран с самой несвободной прессой находятся Северная Корея (180-е место), Эритрея (179-е) и Иран (178-е).

Китай занял в 2022 году 175-е место. Мьянма в связи с последствиями военного переворота опустилась на 176-ю строчку.

Мировой рейтинг свободы прессы, ежегодно публикуемый организацией "Репортеры без границ", оценивает ситуацию в этой области в 180 странах мира. В 2022 году RSF впервые использовала для составления рейтинга новую методику, которая учитывает пять дополнительных факторов, влияющих на ситуацию со свободой прессы в той или иной стране, а именно: политический, экономический и социокультурный контекст, правовые рамки и ситуацию в сфере безопасности.

Как отметили авторы доклада, нынешний рейтинг свидетельствует об "усугублении поляризации, усиленной информационным хаосом: поляризации СМИ, ведущей к расколу внутри стран, и поляризации среди государств на международном уровне".

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