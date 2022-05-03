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Путин может 9 мая объявить войну Украине и всеобщую мобилизацию - CМИ

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин может 9 мая официально объявить войну Украине, что позволит ему провести всеобщую мобилизацию в России. Об этом во вторник, 3 мая, сообщила американская медиакомпания CNN со ссылкой на оценки западных политиков и экспертов.

«Я не удивлюсь, хотя у меня и нет точной информации об этом, что он, вероятно, собирается объявить в этот майский день: "Мы сейчас воюем с нацистами со всего мира, и нам нужно провести массовую мобилизацию среди россиян»"ё, - цитирует CNN министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

Формальное объявление войны позволит Путину мобилизовать резервы, чтобы пополнить армию на фоне массовых потерь личного состава в Украине. С начала военной агрессии, по оценкам западных и украинских чиновников, погибли от 10 до 20 тысяч военнослужащих. С 24 февраля Минобороны РФ всего дважды обнародовало данные о собственных потерях. В последний раз - 25 марта - оно сообщило о гибели 1351 российского военнослужащего.

Официальное объявление войны 9 мая может усилить поддержку россиянами вторжения в Украину, отмечает CNN. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс ранее заявил о веских основаниях полагать, «что русские сделают все возможное, чтобы использовать» 9 мая в пропагандистских целях.

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