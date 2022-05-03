Президенты Таджикистана и Турции обсудили вопросы сотрудничества

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел сегодня телефонный разговор с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В начале беседы лидеры двух стран обменялись поздравлениями по случаю праздника Фитр.

«Глава государства пожелал братскому народу дружественной Турции мира, благополучия, изобилия и достатка, а также всевозрастающего процветания», - сообщает пресс-служба президента РТ.

Отмечается, что в ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего расширения таджикско-турецкого многопланового сотрудничества в различных сферах взаимных интересов.

Стороны выразили обоюдное удовлетворение нынешним уровнем и содержанием сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной областях, в сфере безопасности и в других направлениях взаимодействия.

Сообщается, что президенты также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

Эмомали Рахмон, отметив значение продолжения постоянного диалога на высшем и высоком уровнях для эффективного наполнения всего комплекса двусторонних отношений новым практическим содержанием, возобновил своё приглашение в адрес Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Таджикистан с официальным визитом в удобное время, пишет пресс-служба президента РТ.

Достигнуты договорённости о согласовании конкретных сроков указанного визита по дипломатическим каналам.

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