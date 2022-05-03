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Въезжающие в Израиль граждане Узбекистана должны получить разрешение от израильского Минздрава

CentralAsia (UZ) -  При въезде в Израиль узбекистанцев будут ждать новые правила, сообщает Uzbekistan Airways.

Согласно информации, до вылета рейса в Израиль пассажиры должны заполнить форму «Отчет о въезде» со сроком действия в 48 часов и получить электронное разрешение от Министерства Здравоохранения Израиля и зеленый пропуск, который необходимо предоставить до посадки на борт.

Пассажиры, которые находились за пределами Израиля более 72 часов, должны предоставить отрицательный ПЦР-тест со сроком действия в 72 часов. ПЦР-тест должен быть на английском языке и содержать серию паспорта, который пассажир предоставит на регистрации.

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