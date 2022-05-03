Совет безопасности ООН проведет заседание по ситуации на Украине 5 мая

- Азия и мир, политика
- 23:42, 03 мая 2022
- Просмотров: 121
CentralAsia (CA) - Совет безопасности ООН (СБ ООН) проведет заседание по ситуации на Украине в четверг, 5 мая. Об этом сообщает РИА Новости.
СБ ООН соберется обсудить спецоперацию на Украине под председательством США, которые занимают этот пост в мае.
26 апреля генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Их беседа продлилась около часа, встреча проходила в Кремле. За это время политики поговорили в формате тет-а-тет и с участием делегаций.
На встрече президент России заверил генсека ООН, что Москва как страна-основоположница ООН и постоянный член Совбеза всегда поддерживала организацию, так как считала ее универсальной структурой. Россия также считает, что основным правилом является Устав ООН.