экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Совет безопасности ООН проведет заседание по ситуации на Украине 5 мая

CentralAsia (CA) -  Совет безопасности ООН (СБ ООН) проведет заседание по ситуации на Украине в четверг, 5 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

СБ ООН соберется обсудить спецоперацию на Украине под председательством США, которые занимают этот пост в мае.

26 апреля генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Их беседа продлилась около часа, встреча проходила в Кремле. За это время политики поговорили в формате тет-а-тет и с участием делегаций.

На встрече президент России заверил генсека ООН, что Москва как страна-основоположница ООН и постоянный член Совбеза всегда поддерживала организацию, так как считала ее универсальной структурой. Россия также считает, что основным правилом является Устав ООН.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Туркменистан занял 177-е место из 180 в рейтинге свободы прессы
  • Доктор Кохона продвигает туризм в Монголии и Шри-Ланке
  • Лавров заявил, что у Гитлера была еврейская кровь


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com