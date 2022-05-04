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Coinbase: количество пользователей криптовалюты превысит миллиард в ближайшие 10 лет
Брайан Армстронг
Брайан Армстронг

CentralAsia (MNG) -  Брайан Армстронг, генеральный директор Coinbase, сказал, что в течение следующих 10 лет более миллиарда человек будут использовать или тестировать криптовалюты.

Он добавил, что «через 10-20 лет криптоэкономика будет составлять значительную часть ВВП».

В настоящее время более 200 миллионов человек по всему миру используют криптовалюты. В то время, когда рынок криптовалют нестабилен, заявление генерального директора Coinbase привлекает большое внимание.

В ноябре прошлого года цена биткойна превысила 69 000 долларов, достигнув исторического максимума. С тех пор биткойн резко упал. Например, с 2022 года ведущая мировая криптовалюта подешевела на 17 процентов.

источник: IDAX

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