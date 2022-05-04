Монгольская частная команда Ulaanbaatar Amazons присоединяется к женской серии FIBA 3x3

CentralAsia (MNG) - Если сборная Монголии и Ulaanbaatar Amazons встретятся где-то по ходу женской серии FIBA 3x3 в этом сезоне, президент Монгольской баскетбольной ассоциации 3x3 Мягмаржав Лувсандаш не беспокоится о разделении лояльности.
«Это не будет проблемой. Для женщин 3x3 в Монголии это большое развитие», — сказал Мягмаржав Лувсандаш о среднеазиатской стране, которая может похвастаться второй женской профессиональной командой. «У нас есть пул игроков, и они постоянно соревнуются друг с другом на тренировках, так что если команды встретятся, разницы не будет».
Для своего третьего выпуска в 2022 году, что является захватывающим событием, женская профессиональная сеть может похвастаться командами, зарегистрированными частными промоутерами вместе с национальными федерациями.
Японская Xross Sports Marketing, дочерняя компания Xebio и организатор 3x3.EXE Premier, стала первой частной организацией, за которой вскоре последовала Ulaanbaatar Amazons, основным спонсором которой является Монгольская горнодобывающая корпорация (MMC).
Это означает, что в Монголии есть шесть профессиональных команд — четыре мужские и две женские — чтобы подтвердить серьезность страны и растущее влияние в 3x3, которая является самой популярной спортивной дисциплиной в стране с населением чуть более трех миллионов человек.
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«3x3 действительно популярен в Монголии, но мы хотели, чтобы наши женщины могли полностью сосредоточиться на 3x3 и быть профессионалами. Развитие Amazon помогает этому», — сказал Батцэнгэл Готов, менеджер Amazons и исполнительный директор MMC.
С 30 профессиональными игроками, в том числе 10 женщинами, путь становится особенно привлекательным для молодых монголов, наблюдающих, как их герои соревнуются на международной арене.
«Наличие профессиональных игроков расширяет возможности молодежи, особенно девочек, что есть путь, и это хороший сигнал для молодого поколения», — сказал Батцэнгэл Готов. «Это побудит больше девочек играть в 3x3».
В то время как сборная Монголии будет выставлять знакомый состав национальных игроков страны, которые привели их к историческому выступлению на Олимпийских играх в Токио, новая команда, вероятно, может похвастаться в основном игроками U23, но у них может быть секретное оружие, чтобы гарантировать, что они будут высоко конкурентоспособный сразу.
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Поскольку коммерческим командам разрешено искать игроков за границей, канадская звезда Рашида Тимбилла стала визитной карточкой команды, и 29-летнему игроку обещают оказать немедленное влияние. «Она опытна и физически сильна», — сказал Мягмаржав Лувсандаш о 6-футовой (1,83 м) Тимбилле, которая, как ожидается, будет соответствовать традиционно жесткому стилю игры Монголии.
Подписание Тимбиллы связано с недавним переходом соотечественника Стива Сира в мужскую команду Ulaanbaatar MMC Energy, где он будет игроком и тренером. Он также будет директором по развитию игроков национальных сборных.
Это свидетельствует о намерениях Монголии, которая не хочет прослыть величайшей историей Золушки 3x3. Они хотят стать законной силой, поскольку обе их национальные команды произведут фурор на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
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«Мы надеемся, что Рашида и Стив помогут поднять уровень наших игроков», — сказал Мягмаржав Лувсандаш. «У североамериканских игроков разные стили игры, так что, надеюсь, они смогут научить чему-то новому. Посмотрим, что у них получится, и, возможно, в будущем наймем больше людей из-за рубежа».
С большим нетерпением ожидая своего дебюта, амазонки должны быть представлены на открытии сезона женской серии в Тель-Авиве 28-29 мая. Они могут просто соответствовать своему довольно крутому названию, которое вдохновлено расой женщин-воинов в греческой мифологии.
«В составе амазонок будут одни из самых талантливых женщин-игроков Монголии, но у них также есть некоторый опыт, так что они должны хорошо выступить», — сказал Мягмаржав Лувсандаш.
Это будет большой год для монгольского 3x3, в этом сезоне в Улан-Баторе будет две остановки женской серии, что должно обеспечить множество возможностей увидеть новую монгольскую группу женщин-воинов 3x3.