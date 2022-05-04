Несчастная Монголия борется с нехваткой долларов, — bne IntelliNews

CentralAsia (MNG) - Монгольский тугрик с конца января неуклонно теряет свою стоимость по отношению к доллару, а инфляция нарастает. Этому есть несколько причин, в том числе повышение цен на российский газ, энергоносители и пшеницу из-за последствий войны на Украине.

Кроме того, долларовый доход Монголии снизился в результате сокращения экспорта, вызванного политикой Китая «ноль Covid» и последующим закрытием границ. Это также мешало импорту из Китая, что привело к росту цен на большинство готовых товаров и продуктов с добавленной стоимостью в Монголии, затронув все, от зубной пасты до чистящих средств. Кроме того, отсутствие иностранных туристов и сокращение экспорта за последние два года привели к тому, что стало меньше долларов.

Доллары поступают в Монголию через импорт, кредиты, денежные переводы, туризм и помощь. Большая часть этих долларов попадает в центральный банк, Банк Монголии (БМ). БM определяет, сколько долларов они хотят добавить к своим валютным резервам. Остальные два раза в неделю продаются с аукциона коммерческим банкам. Коммерческие банки делают ставки на доллары в зависимости от спроса и ожидаемого спроса со стороны своих клиентов.

Несколько обменников валюты в Улан-Баторе сообщили, что незадолго до вторжения России в Украину в конце февраля несколько россиян приехали в Монголию, скупая доллары, что еще больше сократило предложение. На вопрос, почему обменники валюты и банкиры продали все свои доллары, зная, что происходит в Украине, исследователь данных, который отслеживает экономическое развитие в Монголии, сказал, что банкиры и обменники валюты продают по рыночному курсу, в соответствии со спросом и предложением. «Их не волнуют макроэкономические факторы», — пояснил он.

Коммерческий банкир дал очень похожий ответ, заявив, что БM занимается регулированием цены тугрика или тугриков, но банкиры и менялы — это просто деловые люди, которые предоставляют услуги своим клиентам. Кроме того, они фактически обязаны продавать по рыночному курсу, независимо от их личных прогнозов. Банкиры и обменники валюты обычно ждут, пока геополитические события отразятся на ценах, а не меняют цены или прекращают торговлю той или иной валютой по собственному желанию.

Текущая нехватка долларов в Монголии является результатом как сокращения предложения, так и увеличения спроса. Когда граждане видят, что их счета в тугриках падают в цене, они хотят конвертировать свои наличные в доллары. Хотя цена тугрика на доллары неуклонно растет, спрос продолжает расти. В марте и апреле коммерческие банки и валютно-обменная биржа «Найман шарга» ввели ограничения на объемы обменов. БM заверил общественность, что не будет проблем с переводом больших сумм денег в экстренных случаях, например, на медицинские расходы или оплату обучения в зарубежных университетах. Центральный банк также заявил, что он не вводил ограничений на конвертацию валюты, а был введен коммерческими банками. В марте ежедневный лимит конвертации банков составлял 50 млн тугриков (около 16 550 долларов США). Однако к середине апреля лимит был снижен до 300 000 тугриков (около 99,30 долларов США).

В Улан-Баторе есть три основных рынка сбыта иностранной валюты: банки, пункты обмена валюты и Facebook. Частные лица фактически продают твердую валюту через Facebook с наценкой, в группе Facebook под названием ВАЛЮТ АРИЛЖАА ТОХИРОЛЦОО («Переговоры о торговле валютой»). Разница между банковским курсом, обменным курсом и предложениями на Facebook может составлять сотни тугриков.

15 апреля в Facebook один человек предложил купить доллары за 3140 тугриков, а другой — за 3150 тугриков. Они продавались по 3150 тугриков и 3160 тугриков соответственно. В тот же день банки покупали по 3 470 тугриков и продавали по 3 530 тугриков. Менялы рекламировали разные цены: один покупал по 3420 тугриков, а другой покупал по 3460 тугриков. Их соответствующие цены продажи составляли 3 510 тугриков и 3 550 тугриков. В тот же день и в то же время официальный курс BOM был на покупку 3 250 тугриков и на продажу 3 551 тугрик. Теоретически можно было купить через Facebook за 3150 тугриков и продать банку за 3470 тугриков. Следовательно, в Монголии действуют строгие правила для коммерческих банков, занимающихся валютным арбитражем, чтобы избежать искажений на валютном рынке.

Помимо долларов в дефиците и другие иностранные валюты. Многие горнодобывающие компании и международные компании нуждаются в определенной сумме в австралийских долларах, канадских долларах или британских фунтах стерлингов, чтобы расплачиваться с поставщиками на родине или репатриировать прибыль. Эти валюты, по-видимому, недоступны на рынке Facebook, что вынуждает покупателей использовать банки и обменные пункты, где предложение невелико, а ставки высоки.

Помимо долларов, юани были легко доступны в больших количествах на Facebook. Однако, в отличие от долларов, продавцы не публиковали свои обменные курсы, а просто оставляли свою контактную информацию. Якобы покупатель мог позвонить им и спросить цену или, возможно, договориться о более выгодной цене. Коммерческий банкир на условиях анонимности сказал, что, по его мнению, другие твердые валюты могут быть неправильно оценены из-за их дефицита в Монголии. Следовательно, могут быть арбитражные возможности, перемещающиеся между тремя валютами и тремя рынками.

Из-за нехватки долларов у иностранных компаний возникают проблемы с осуществлением международных платежей. Төрболд, сотрудник небанковского финансового учреждения «Оорцогийн Хөндий», сообщил: «Сложнее становится не только владельцам бизнеса, но и обычным гражданам. Я пытался произвести оплату своей картой Visa от Банка торговли и развития, но не смог, потому что я достиг дневного лимита в 330 долларов. Компании, вероятно, используют разные валюты для совершения покупок».

Нараа, кредитный менеджер Төрийн банка, подтвердила нехватку долларов. Когда его спросили о других валютах, Нараа сказала: «Если люди хотят конвертировать, похоже, они не могут. Единственные валюты, которые все еще могут быть доступны, — это доллар и юань». Тот факт, что юань по-прежнему широко распространен в банках, пунктах обмена валюты и Facebook, говорит о том, что он не особенно важен для международных платежей и не может служить жизнеспособным альтернативным решением.

Многие монголы ожидают ухудшения ситуации. Төрболд, сотрудник небанковского финансового учреждения «Оорцогийн Хөндий», сказал: «Я уверен, что в следующие три месяца доллар достигнет своего исторического максимума по отношению к монгольскому тугрику».

автор: Антонио Грасеффо

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: bne IntelliNews

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