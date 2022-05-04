Электронные подписи начинают выдавать гражданам Монголии

CentralAsia (MNG) - В связи с вступлением в силу с 1 мая новых поправок к Закону об электронной подписи граждане начали выдавать электронные подписи со 2 мая.

Согласно законодательству, подпись будет выдаваться сроком на 5 лет всем гражданам Монголии старше 16 лет.

На церемонии, организованной по его запуску, начальник Главного управления государственной регистрации Д.Дэлгэррсайхан сказал: «Электронная подпись обеспечит подлинность соответствующего документа. Поскольку при подписании будет использоваться механизм подтверждения, он будет считаться таким же, как собственноручная подпись», и подчеркнул, что электронная подпись проста в использовании и экономична, несмотря на то, что она очень безопасна.

Благодаря полному внедрению электронных подписей в практику гражданам и организациям становится возможным дистанционно выполнять работы и приобретать определенные услуги, например, получение кредита в цифровом виде, доступ к госуслугам в системе E-Mongolia.

Министр юстиции и внутренних дел Х.Нямбаатар отметил, что электронная подпись будет подтверждать соответствующее действие наряду с подтверждением личности гражданина, и сказал: «Хотя Закон об электронной подписи был одобрен парламентом в 2011 году, только около 40 тысяч граждан получили электронные подписи, которые в основном использовались для выдачи отчетов в налоговые органы. Поправки к закону отражают использование электронных подписей при заключении договоров и соглашений».

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