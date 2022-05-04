Thiess отмечает 15-летие добычи полезных ископаемых в Монголии

CentralAsia (MNG) - В 2022 году исполняется 15 лет с тех пор, как Thiess начала предоставлять услуги по добыче полезных ископаемых и работать с клиентами, чтобы обеспечить превосходство в Монголии. Команда Thiess оставила свой след в горнодобывающей промышленности Монголии, внедряя новые стандарты и технологии, создавая и укрепляя национальную рабочую силу и создавая сильную культуру безопасности.

Являясь ведущим мировым поставщиком услуг, Thiess предлагает своим клиентам более 85 лет проверенного технического и горнодобывающего опыта, а также опыт работы с сырьевыми товарами, включая металлургический и энергетический уголь, железную руду, медь, никель, золото и алмазы.

Thiess предоставляет полный набор услуг для горнодобывающей промышленности, начиная от открытой разработки и заканчивая сложными подземными разработками и услугами по реабилитации.

История Thiess в Монголии

История Thiess в Монголии началась в 2007 году, когда компания работала под названием Leighton Asia и реализовывала важные строительные проекты гражданского и специального назначения.

С тех пор Thiess успешно завершила ряд проектов в Монголии, в том числе на рудниках Улаан-Овоо и Хөшөөт, а также проект по возобновляемым источникам энергии, Салхитская ветряная электростанция.

Сегодня Thiess предоставляет услуги по добыче полезных ископаемых в Ухаа Худаг и отвечает за проект расширения Оюу-Толгой (ОТ). На сегодняшний день Thiess успешно производит до 10 млн тонн высококачественного металлургического угля в год в соответствии с международными стандартами.

Правительство Монголии, Монгольская торгово-промышленная палата и государственные органы признали команду Thiess в Монголии за ее вклад в государственный бюджет, количество созданных рабочих мест, ее программы стипендий для выпускников, а также знания и навыки, переданные / переданные местному персоналу. Команда также получила ряд наград за эффективность, в том числе признание в категориях лучшего подрядчика и ведущего национального работодателя, а также признание в качестве налогоплательщика ТОП-100 и лучшего плательщика социального страхования.

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