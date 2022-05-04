экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Папа Римский обеспокоен тем, что Путин не собирается останавливаться

CentralAsia (KZ) -  Папа Франциск обеспокоен тем, что президент России Владимир Путин не собирается останавливаться. Об этом он сообщил в интервью изданию Corriere Della Sera.

В беседе с журналистом Папа Римский отметил, что он также пытается задуматься о причинах военного вторжения в Украину. По его мнению, возможно, «лай НАТО в дверь России» побудил Путина развязать конфликт.

Папа Римский добавил, что хотел бы встретится с президентом России в Москве. Ответа от российской стороны он ещё не получил.

Также Папа Франциск сообщил, что 14 июня встретится с патриархом Кириллом в Иерусалиме.

«Это будет наша вторая встреча лицом к лицу, ничего общего с войной. Но теперь и он соглашается: давайте остановимся, это может быть двусмысленный сигнал», - сказал Папа Римский.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Путин может 9 мая объявить войну Украине и всеобщую мобилизацию - CМИ
  • Монгольские медиа-сайты объединяются для борьбы с фейковыми новостями и кражей контента
  • Хаяси Ёсимаса посадил дерево возле аэропорта Чингисхан


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com