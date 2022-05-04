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Зеленский оценил стоимость восстановления Украины в $600 млрд

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на восстановление страны потребуется по меньшей мере $600 млрд. По его словам, речь идет о восстановлении «инфраструктурных объектов, жилых кварталов и предприятий. В середине апреля президент Украины оценивал восстановление страны в $550 млрд.

Об этом он заявил, выступая в видеоформате на саммите исполнительных директоров, организованном газетой The Wall Street Journal (WSJ)

«Ранее я говорил об убытках в размере $600 млрд. Мы сможем восстановить все, что было уничтожено, и вы можете поспособствовать нашему восстановлению. Используйте эту возможность для своих компаний, стройте в Киеве офисы, начинайте работу компаний на Украине, и вы получите доступ к более чем 40-миллионному рынку, крупнейшему в Европе»,— сказал Зеленский.

По его словам, это лишь приблизительная сумма. Он также пообещал западным компаниям выгодные условия для работы в стране.

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