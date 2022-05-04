Центральная Азия сыграла важную роль в распространении кур по миру - исследование

CentralAsia (UZ) - Согласно новому исследованию, Центральная Азия сыграла важную роль в распространении кур по всему миру.

Согласно статье Eurasianet, археологи уже давно находили хрупкие яичные скорлупы и кости в поселениях на юге Центральной Азии. Яйца также представлены в тысячелетних произведениях искусства, найденных в Центральной Азии.

Недавние достижения в области технологии секвенирования генов позволили ученым внимательно изучить распространение домашних кур на Шелковом пути.

Команда под руководством Роберта Шпенглера из Института изучения истории человека Общества Макса Планка исследовала образцы яичной скорлупы, найденной на территории 12 археологических объектов в Узбекистане и Таджикистане. Почти во всех этих местах яичная скорлупа встречалась часто, включая городище Баш-тепе неподалеку от современной Бухары в Узбекистане, которое датируется 200 годом до нашей эры.

Ожидается, что результаты исследования будут опубликованы в виде научной статьи под названием«Когда курица перешла Путь: археологические и молекулярные доказательства существования древних кур в Центральной Азии». Спенглер и его коллеги используют метод массового отпечатка пептида, что позволяет им выделить уникальные белки и определить генетические коды 18 различных образцов. Обнаруженные коды шестнадцати образцов совпали с геномной последовательностью домашней курицы (G. gallus domesticus). По их словам, такой высокий процент указывает на непрерывный процесс одомашнивания с 200 года до нашей эры до XII века нашей эры.

Авторы выдвигают две гипотезы. Согласно первой из них, «быстрое и широкое распространение кур по всему древнему миру в последние века до нашей эры совпало с появлением различных пород с высокой яйценоскостью». Вторая гипотеза предполагает, что вскоре после смерти Александра Македонского (чьи войска, возможно, и завезли кур в Центральную Азию) и по крайней мере до монгольского нашествия «птицеводство и производство яиц были важной и неизменной частью экономики в деревнях и городах по всей Центральной Азии».

Доказательства также указывают на культурное значение кур, которое, по мнению авторов, способствовало ранней доместикации и распространению птицы.

Петух «издревле являлся символом мужественности во Внутренней Азии, а в зороастризме петух олицетворяет дух, призывающий на рассвете воспевать победу света над тьмой в вечной борьбе между ночью и днем». Значение этой домашней птицы в странах, расположенных в самом центре Шелкового пути, возможно, способствовало ее быстрому распространению на двух с половиной континентах примерно два тысячелетия назад».

Оставленные зороастрийцами изображения антропоморфных химер петуха и человека были найдены в нескольких местах по всей Центральной Азии, в том числе в Синьцзяне. На фотографии справа (вверху) изображение жреца-петуха (579 год н.э.), обнаруженное в китайском Сиане, и (внизу) бактрийская монета 300 года до н.э. также с изображением петуха.

Исследование подтверждает, что во многих крупных городах вдоль Шелкового пути регулярно употребляли в пищу мясо кур. Хотя в Европе куры были одомашнены еще в эллинистический период, это происходило в гораздо меньших масштабах, в то время как большинство считало кур просто птицами, слетающимися на отбросы.