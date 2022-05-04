В Узбекистане создадут сеть караван-сараев вдоль туристского коридора

CentralAsia (UZ) - Сеть аутентичных «караван-сараев» — стоянок для путешественников на Ближнем и Среднем Востоке и в Средней Азии — вдоль национального туристского транспортного коридора создадут в Узбекистане, сообщается в постановлении президента Узбекистана «О дополнительных мерах по диверсификации услуг внутреннего туризма», 3 мая сообщает агентство «УзА».

«Одобрить предложения <…> о реализации в установленном порядке земельных участков по туристскому транспортному коридору „Узбекистон туризм магистрали“ (далее — Туристский транспортный коридор) и организации вдоль автомагистральных дорог отвечающих современным стандартам „караван-сараев“ на основании предложений рабочей группы по изучению автомагистральных дорог и состояния придорожной инфраструктуры Туристского транспортного коридора», — сообщается в постановлении.

В постановлении сообщается, что туристические объекты вдоль туристского транспортного коридора будут построены по типовым проектам, разработанными и утвержденными министерством туризма и культурного наследия и министерством строительства. При этом фасад каждого «караван-сарая» будет учитывать традиционную архитектуру и специфику региона.

В «караван-сарае» будут предоставлены на продажу ремесленнические изделия и местная сельскохозяйственная продукция. Также будут работать сервисы обслуживания автомобилей, электромобилей, будут предусмотрены автостоянки и современные туалеты. Вокруг каждого «караван-сарая» будут высажены деревья и кусты.