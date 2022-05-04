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Установлено искусственное поле на площади Сухэ-Батора для футбольного турнира
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CentralAsia (MNG) -  Футбольный турнир UB Cup пройдет в Улан-Баторе в рамках проекта «Общественный футбол», реализуемого под эгидой президента Монголии У.Хурэлсух. В связи с этим начата подготовка и подготовлено футбольное поле на площади Сухэ-Батора.

В ходе этого мероприятия будут организованы футбольный турнир UB Cup между девятью районами города Улан-Батор, Матч всех звезд, выставка футбольного оборудования, презентации и отчеты соответствующих организаций, и он открыт для всех, кто хочет принять участие.

Мероприятие пройдет 8-18 мая на площади Сухэ-Батора.

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