Установлено искусственное поле на площади Сухэ-Батора для футбольного турнира

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CentralAsia (MNG) - Футбольный турнир UB Cup пройдет в Улан-Баторе в рамках проекта «Общественный футбол», реализуемого под эгидой президента Монголии У.Хурэлсух. В связи с этим начата подготовка и подготовлено футбольное поле на площади Сухэ-Батора.
В ходе этого мероприятия будут организованы футбольный турнир UB Cup между девятью районами города Улан-Батор, Матч всех звезд, выставка футбольного оборудования, презентации и отчеты соответствующих организаций, и он открыт для всех, кто хочет принять участие.
Мероприятие пройдет 8-18 мая на площади Сухэ-Батора.
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